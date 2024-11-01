بعد تجاهله لحساب فينيسيوس وكارباخال .. بيلينجهام ناقم على دور الضحية داخل ريال مدريد!

أنشيلوتي يدفع الإنجليزي إلى الهامش

تسيطر حالة من الحزن على النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، من وضعه الحالي داخل الفريق، خصوصًا بعد ثورة النادي الملكي على إعلان فوز الإسباني رودري بالكرة الذهبية.

وشن ريال مدريد وجماهيره، حملة شرسة ضد جوائز "بالون دور" وصلت إلى مقاطع حضور الحفل، في ظل خسارة لاعبه فينيسيوس جونيور جائزة الكرة الذهبية لحساب رودري.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن بيلينجهام يشعر بالانزعاج من تجاهل النادي لأحقيته في المنافسة على الكرة الذهبية، حيث تذهب أغلب الأصوات إلى أحقية فينيسيوس بالجائزة ومن بعده داني كارباخال، الظهير الأيمن، بينما لم تذكر سيرته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويشعر بيلينجهام بأنه لا يحظى بالتقدير الكافي داخل النادي، رغم أنه منذ انضمامه للملكي في صيف 2023، قدم الكثير للنادي حيث لعب 42 مباراة في موسم 2023-2024، سجل 23 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة، ليساهم بشكل مباشر في فوز فريقه بالثلاثية (دوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني والدوري الإسباني).

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيلينجهام يشعر بأنه تمت التضحية به في الكلاسيكو الأخير بوضعه في الجناب الأيمن لوقف تقدم ظهير برشلونة بالدي، وتحول من أخطر أسلحة ريال مدريد إلى ترس في الآلة، وهو ما أظهرته الخريطة الحرارية لتحركات النجم الإنجليزي.

وختم التقرير، بأن بيلينجهام هو الضحية الرئيسية لوصول كيليان مبابي هذا الصيف، في حين كان الكثير من الحديث يدور حول كيفية عمل مبابي وفينيسيوس معًا، فإن البرازيلي هو الذي حافظ على موقعه، بينما دفع أنشيلوتي لاعب الوسط الإنجليزي إلى أن يكون لاعبًا ثانويًا في المخططات التكتيكية.

وانعكس ذلك القرار الفني على أرقام بيلينجهام الهجومية، حيث لم يسجل أي هدف مع الريال في الموسم الجديد، بينما لم تكن له أي بصمة في الكلاسيكو، رغم أنه نفس اللاعب الذي حسم مواجهتي برشلونة في الموسم الماضي لصالح الملكي (2-1) و(3-2).