"تخلص من فينيسيوس لضم هذا اللاعب" .. صحفي إسباني يقدم مقترحًا صادمًا لرئيس ريال مدريد!

لإرضاء مبابي وضرب برشلونة!

فاجأ الصحفي الإسباني بيدرو موراتا، جماهير نادي ريال مدريد بمقترح غريب للغاية وجهه لإدارة النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحل الصحفي بصحيفة "ماركا" ضيفًا على شبكة "GOL"، ليتحدث عن مستقبل صفقات ريال مدريد، مشيرًا إلى أن إدارة الميرنجي يجب أن تفكر في التعاقد مع النجم الشاب نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو هذا الصيف.

وكان نيكو ويليامز (21 عامًا) أحد أهم أعمدة منتخب إسبانيا الذي فاز مؤخرًا ببطولة "يورو 2024"، ويعد من أهم أهداف الأندية الكبرى في أوروبا ويتقدمهم العملاق برشلونة.

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بيدرو موراتا يرى أن فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد يجب أن يسعى خلف نيكو ويليامز ويتعاقد معه بأي صورة، حتى لو اضطر إلى بيع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، والذي يعد من أفضل لاعبي العالم حاليًا.

وأشار بيدرو، إلى أن رحيل فينيسيوس عن الريال سيوفر الأموال للتعاقد مع نيكو ويليامز، كما أنه سيجعل النادي يتفادى أي مشاكل قد تحدث بسبب وجود كيليان مبابي وفيني في نفس الفريق.

وأوضح أيضًا أن هذه الصفقة ستشكل ضربة كبرى من ريال مدريد للمنافس التقليدي برشلونة، الذي يسعى بكل قوته لتوفير الأموال من أجل التعاقد مع نيكو ويليامز وتقوية هجومه في ظل وجود شريكه لامين يامال.