فينيسيوس سعيد بموسمه "الرائع" رغم معاناة ريال مدريد

اللاعب البرازيلي يتحدث عن موسمه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد سعادته بموسمه مع الفريق، واصفًا إياه بالرائع، ذلك رغم معاناة الميرينجي وعدم فوز بأي لقب محلي أو أوروبي.

ودفع ريال مدريد 45 مليون يورو في مايو 2017 لشراء فينيسيوس، لكنه أبقاه الموسم التالي في فلامينجو قبل أن يستعيده الصيف الماضي.

وبدأ اللاعب البرازيلي اللعب مع الكاستيا قبل أن يمنحه سانتياجو سولاري الفرصة للعب بانتظام مع الفريق.

وقد أجاد وكان سببًا في جلوس جاريث بيل على مقاعد البدلاء، لكنه تعرض لإصابة في كاحله خلال مواجهة أياكس أمستردام في دوري الأبطال، أبعدته عن اللعب لشهرين.

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صاحب الـ18 عامًا تحدث عن موسمه قائلًا "كان موسمًا رائعًا بالنسبة لي. بدأت في الكاستيا وكنت أعلم أن البداية قد تكون هكذا. من ثم انتقلت للفريق الأول وبدأت اللعب والتعلم كثيرًا".

"كان مؤسفًا أننا لم نؤد جيدًا في البطولات الثلاثة، لكن الفريق فاز بدوري الأبطال 3 مرات متتالية. وما حدث قد يحدث في كرة القدم، للأسف".

"نأمل أن تسير الأمور بشكل أفضل الموسم القادم، أنا واثق من أننا سنفوز مجددًا. علينا أن نحصل على قسطًا من الراحة الآن، لكني جاهز للبدء من جديد".

يُذكر أن الريال مر بموسم سيء جدًا على صعيد الأداء والنتائج، وقد قاده خلاله 3 مدربين هم جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري وزين الدين زيدان.