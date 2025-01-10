فريق درجة ثانية.. فينيسيوس يدخل عالم الاستثمار من بوابة البرتغال!

فينيسيوس يريد دخول عالم المال والأعمال...

يفكر فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، في دخول عالم الاستثمار وبدأ في الاستعداد لمرحلة بعد اعتزال كرة القدم، ويدرس شراء أحد الأندية خلال الفترة القادمة.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ESPN" فإن اللاعب البرازيلي صاحب الـ 24 عامًا، يفكر في شراء فريق درجة ثانية في البرتغال، دون الكشف عن هوية النادي.

ويمتلك فينيسيوس، العديد من عقود الرعاية مع الشركات المختلفة، بالإضافة إلى امتلاكه معهدًا باسمه في البرازيل، للاستثمارات في المجالات المجتمعية في بلده الأم.

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ويستعد فينيسيوس، مع ريال مدريد، لخوض نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء يوم الأحد المقبل، أمام الغريم التقليدي برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الجوهرة المشعة، في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن فينيسيوس، إن نجح في صفقته، لن يكون اللاعب الوحيد الذي يشتري فريقًا، إذ يمتلك زميله في صفوف الميرينجي، كيليان مبابي، النصيب الأكبر لنادي كان الفرنسي، كما اشترى نجولو كانتي، نجم الاتحاد، أحد فرق الدرجة الثالثة في بلجيكا.