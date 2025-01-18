"ضم فينيسيوس مسألة وقت!" .. ريال مدريد يرد على اجتماع جدة ورحيل نجمه إلى السعودية

هل تتم صفقة المليار يورو؟

قرر نادي ريال مدريد، الردّ على أنباء الاجتماع الذي دار بين فريق سعودي، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، في جدة، من أجل بحث انتقال النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الملكي، إلى دوري روشن.

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وذكر عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري روشن السعودي، في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن رغبة المملكة في ضم فينيسيوس، ليست مجرد حُلم، بل هي مسألة وقت ومفاوضات.

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وقال خوان كاميلو، المتحدث الإعلامي بنادي ريال مدريد، لصحيفة "الرياضية"، إنه ليس لدى النادي أي فكرة بشأن الأنباء المتداولة حول اجتماع جدة، المزمع إقامته على هامش حضور الريال للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي اتفق عليه تياجو فيرتاس، أحد مسؤولي وكالة اللاعب، قائلًا إن الوكالة لم تسمع أي شيء حول ذلك، ولم يتحدث أحد معهم حول جلسة السعودية.

وانتقل فينيسيوس "24 عامًا"، إلى صفوف ريال مدريد، في صيف 2018، قادمًا من فلامنجو البرازيلي، فيما بات أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني كارلو أنشيلوتي، حيث لعب دورًا بارزًا في قيادة الملكي، للتتويج بالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، ثم اختتم العام الماضي، بالفوز بلقب كأس القارات للأندية "إنتركونتنينتال 2024"، كما فاز بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم، من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويرتبط فينيسيوس بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027، فيما شارك البرازيلي في 25 مباراة بجميع المسابقات، هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.

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وارتبط اسم فينيسيوس، بوجود رغبة سعودية في التعاقد معه، خاصة من قِبل ناديي الأهلي والهلال، في صفقة قد تصل إلى مليار يورو، خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات، كما سيكون واجهة للمملكة في بطولة كأس العالم 2034.