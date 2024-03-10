"لا يمكن إيقافي".. فينيسيوس: نصيحة أنشيلوتي تضع المدافعين في حيرة أمامي!

"أحاول أن أقدم أفضل نسخة لي"

أعرب فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بالفوز على سيلتا فيجو (4-0)، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وقال فينيسيوس، الذي سجل هدف الميرنجي الأول في الدقيقة 21: "عندما نضغط، يأتي المشجعون معنا ويكون من الصعب جدًا الفوز علينا على أرضنا".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "سعيد للغاية ، أحاول أن أقدم أفضل نسخة لي، المباريات جيدة وأريد أن أستمر على هذا النحو ، ونأمل أن يكون ذلك دون إصابات".

وختم: "كلفتني الإصابات القليل هذا الموسم، أحاول المساعدة بأفضل طريقة حسبما يريد أنشيلوتي، حين لا أكون على الطرف أدخل للعمق وأهاجم، بهذه الطريقة لا يمكن إيقافي، ولا يعرف المدافعون كيفية مواجهتي".

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ورفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 24 نقطة في المركز السابع عشر، ليقترب من شبح الهبوط.

ونجح الميرنجي في إعادة الفارق مع برشلونة إلى 8 نقاط (و7 مع جيرونا)، مع تبقي 10 مباريات على نهاية الليجا، ليعقد مهمة الفريق الكتالوني في الحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي.