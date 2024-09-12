لعنة العرض السعودي مستمرة .. فينيسيوس "يلعب باسمه" ويثير القلق في ريال مدريد

ماذا يحدث لنجم ريال مدريد في الآونة الأخيرة؟

لا يزال الحديث جاريًا بشأن العرض السعودي، الذي تزامن مع تراجع مستويات الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، وأحد أبرز المُرشحين للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية (بالون دور 2024).

الاستياء واضح على وجوه عشاق ريال مدريد، بل والمنتخب البرازيلي أيضًا، من أداء فينيسيوس منذ انطلاق الموسم الجديد، وذلك بعدما تألق بشدة مع الميرينجي خلال الموسم الماضي؛ حيث سجل 24 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في 39 مباراة، رغم تعرضه لإصابتين، وغيابه عن 11 مباراة، ولعب دورًا حاسمًا في قيادة الملكي للتتويج بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث زار المرمى أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي تشامبيونزليج، كما هز شباك بايرن ميونخ في نصف النهائي.

وفي تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، بات فينيسيوس في مرمى الانتقادات، بعد خوض 7 مباريات هذا الموسم، بواقع مباراة كأس السوبر الأوروبي، في مواجهة أتالانتا الإيطالي، و4 مباريات في الدوري الإسباني، أمام ريال مايوركا، بلد الوليد، لاس بالماس، ريال بيتيس، فضلًا عن مباراتين مع منتخب البرازيل أمام الإكوادور وباراجواي، ولم يسجل سوى هدف واحد، وكانت من ركلة جزاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح التقرير أن فعالية فينيسيوس في التسديد على المرمى، تضاءلت من 25% في الموسم الماضي، إلى 9% هذا الموسم، بمعنى أن الجناح البرازيلي بات عليه أن يسدد عشر كرات، لتصل واحدة منها إلى المرمى، الأمر الذي بات يثير القلق حول مستوى فيني، ليعود التشكيك حول مدى تأثير العرض السعودي، على تركيز نجم الريال.

وارتبط اسم فينيسيوس بتلقي عرض سعودي تاريخي، من قِبل صندوق الاستثمارات، فيما تم الكشف عن النادي الأهلي باعتباره صاحب العرض، والذي بلغ مليار يورو، بعقد لمدة 5 مواسم، مقابل 200 مليون يورو في الموسم، مع اعتباره سفيرًا للمملكة من أجل استضافة نهائيات كأس العالم 2034.

الانتقادات التي تلقاها فينيسيوس، باتت على المستوى البرازيلي أيضًا، وذلك بعدما وصفت صحيفة "أو جلوبو" اللاعب بأنه لا يمكنه اللعب بسبب الاسم فقط، عقب الهزيمة التي تلقتها البرازيل أمام باراجواي بهدف نظيف، في تصفيات كأس العالم 2026، ليصبح المنتخب في المركز الخامس، ويصبح على بعد نقطة من مغادرة المراكز المؤهلة إلى المونديال.

ورغم تصريح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بأن الفريق لن يواجه مشكلة تتعلق بتسجيل الأهداف أبدًا، ولكن ما قدمه فينيسيوس منذ بداية الموسم، بات مصدر إزعاج، وتزايدت الضجة في عملاق مدريد، وبات هناك شعور بأن العرض المقدم من السعودية، قد تسبب في تشتيت تركيزه، رغم أن النادي لم يتلق عرضًا رسميًا، إلا أنه وصل إلى فيني، وبالتالي خرج عن مداره، وأصبح يشعر بالقلق من أن الضجة الأخيرة حول تصريحاته بشأن إقامة كأس العالم في إسبانيا، قد تشتت انتباهه في المرحلة المُقبلة.