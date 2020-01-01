فينيسيوس: ريال مدريد الأعظم في العالم

الجميع يعي ذلك..

يؤمن فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، أنه يتواجد في النادي الأعظم في العالم، مؤكدًا على أن الجميع يعي حجم القميص الذي يرتديه.

وكان جونيور قد انضم إلى النادي الملكي في صيف 2018 قادمًا من فلامنجو البرازيلي، وقد نجح في كسب ثقة جولين لوبيتيجي وصار من الكتيبة الأساسية حينها في الريال.

ومع وصول زيدان إلى قيادة الريال في نهاية الموسم الماضي، أخذ في الاعتماد على البرازيلي الدولي، الذي وصل إلى ذروة التألق قبل إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا.

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أحد المتابعين لجونيور على تويتر كتب "انظروا كيف ينظر فينيسيوس إلى شعار ريال مدريد، إنه يعرف أهمية ووزع هذا الشعار ولا توجد طريقة أفضل للدفاع عنه من تقديم كل ما عندك في الملعب.".

اللاعب بدوره عقّب على ذلك وكتب "نحن الأعظم في العالم والجميع يعلم وزن هذا القميص، حتى النهاية، هلا مدريد!.".

وشارك صاحب الـ 19 عامًا في 28 مباراة هذا الموسم مع كتيبة زيدان سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3، وأهم ما سجله كان هدفًا في الكلاسيكو بشباك برشلونة عندما فاز العملاق العاصمي بهدفين نظيفين.

يذكر أن فينيسيوس رغم معاناته في بداية الموسم من عدم المشاركة إلا أنه رفض ترك الريال معارًا في يناير وفضّل القتال على فرصه حتى استعاد مكانته الأساسية وكسب ثقة زيدان مجددًا.

