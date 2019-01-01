فينيسيوس: رفضت برشلونة واتبعت قلبي لريال مدريد

فينيسيوس جونيور يكشف عن تفاصيل انضمامه لريال مدريد ورفضه لبرشلونة.

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن تفاصيل انضمامه للنادي الملكي وصعوبات عديدة واجهته في بداية مشواره مع الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أنه رفض عرضًا من برشلونة بعدما كان الفريق الكتالوني قد حاول ضمه كذلك.

"تخيلت وقتها أن العروض ليست حقيقة وأن تلك مجرد أخبار منتشرة في الصحف، لكن والدي أخبرني أن برشلونة وريال مدريد يريدان ضمك ويجب أن تختار لذلك اتبعت قلبي".

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وأضاف: "لقد كان الأمر مذهلًا بالنسبة لي ولم أمر بيوم واحد مثل هذا في حياتي ووقتها ظهر رونالدو في تقديمي مع ريال مدريد، تواجد أسطورة مثله في تقديمي لجماهير النادي أذهلني".

وأكمل: "عندما وصلت كانت الأمور صعبة بعض الشيء لأنني مررت بالعديد من التغييرات، لكن الأمور تغيرت عندما وصلت عائلتي، كما ساعدني مارسيلو وكاسيميرو كثيرًا".

جدير بالذكر أن فينيسيوس كان قد شارك في ٤١ مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه للنادي الملكي سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ١٣.