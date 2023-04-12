فينيسيوس جونيور يكشف عن أصعب مدافع واجهه

تحدث مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، عن مواجهاته أمام المدافعين، وصعوبة المرور، كما ذكر أصعب لاعب حاول العبور بالكرة من أمامه.
وساهم البرازيلي، في تخطي ريال مدريد لتشيلسي بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بصناعته هدفي الفوز بالمباراة.
في حديثه مباراة فريقه أمام تشيلسي، عن أصعب مدافع يقابله، قال:" "أراوخو هو أفضل لاعب دافع أمامي، إنه قويًا جدًا، ولهذا السبب يلعب مع برشلونة".
وعن تجديد عقده قال:" آمل أن أتمكن من البقاء في ريال مدريد إلى الأبد"
ثم أضاف:" بالنسبة لي، أنشيلوتي هو أفضل مدرب في العالم، إذا كان سيدربني في مدريد أو البرازيل، آمل أن يكون على كلا الموقعين ".
وسجل صاحب ال22 عامًا، هذا الموسم مع ريال مدريد 21 هدفًا في جميع المسابقات.
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