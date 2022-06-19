فينيسيوس جونيور يرفض اللعب بجوار مبابي!

فينيسيوس جونيور ضمن كتيبة نجوم باريس!

حاول باريس سان جيرمان خلال الآونة الماضية التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد تدعيماً لصفوف النادي الباريسي.

وقاد فينيسيوس ريال مدريد لتحقيق اللقب ال 14 من دوري أبطال أوروبا، عقب تسجيله هدف الفوز في اللقاء النهائي أمام ليفربول.

وبحسب ما أكدته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فلونتينو بيريز، رئيس ريال مدريد قد صرح بأن البرازيلي قد تلقى عروضاً مؤخراً للرحيل عن الملكي، إلا أنه فضل البقاء داخل كتيبة كارلو أنشيلوتي.

باريس سان جيرمان حاول خطف فينيسيوس

وأوضحت الصحيفة أن أحد أبرز العروض التي تلقاها فينيسيوس جونيور للرحيل عن ريال مدريد جاءت من باريس سان جيرمان، حيث بدأت الاتصال من النادي الباريسي في نوفمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولوا باريس سان جيرمان حاولوا إغراء اللاعب البرازيلي بوعده الحصول على 40 مليون يورو بالإضافة إلى مكافأة توقيع كبيرة، حال استجاب لهم ولم يُجدد عقده مع ريال مدريد.

كما حاول باريس سان جيرمان بكل الوسائل إجراء لقاء وجهًا لوجه مع فينيسيوس، لكن ذلك لم يحدث أبدًا كما أن المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا جعلت الأمر أكثر صعوبة.

واختتمت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد عرض على فينيسيوس 10 مليون يورو سنوياً حال جدد عقده حتى 2026، و 12 مليون يورو سنوياً حال استمر داخل "سانتياجو بيرنابيو" حتى 2027.

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