فينيسيوس جونيور يدفع ريال مدريد لنسيان مبابي والتفكير في هالاند!

صفقة الفرنسي قد تصاحبها بعض الأزمات

مرة أخرى تظهر تعقيدات جديدة في محاولات ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في حالة مغادرته لباريس سان جيرمان في 2024.

مبابي يعتبر الهدف الأهم لريال لتدعيم خط هجوم الفريق بصفقة من العيار الثقيل بعد رحيل كريم بنزيما، والفرصة تبدو سانحة لعدم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو المقبل.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن رغبة ريال في ضم نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو لا تؤثر على صفقة مبابي، لأن فلورنتينو بيريز يريد دعم مركز الجناح الأيمن في الوقت الذي يحتل فيه فينيسيوس جونيور الجناح الأيسر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي سياق متصل أوضح برنامج "El Chiringuito" أن ريال مدريد يدرك أن وجود مبابي سيكلفه 35 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو الأمر الذي سيضر بسلم الرواتب ويثير الأزمات داخل غرفة ملابس الفريق، لأنه حاليًا لا يوجد أي لاعب بالفريق يتقاضى أكثر من 11 مليون يورو صافيًا.

المشكلة الأخرى في الصفقة هي تفضيل مبابي لفكرة اللعب بمركز الجناح الأيسر بعد رحيل نيمار عن باريس، ليضع المدرب كارلو أنشيلوتي في حيرة بحالة استمراره كمدرب للفريق، وسيكون وقتها عليه الاختيار بين فينيسيوس ومبابي لهذا المركز.

وهو ما يأخذنا إلى هدف آخر قد يحل هذه المشكلة، وهنا يتحدث البرنامج عن إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي لن يخلق أزمة في مركزه، كما أنه يستطيع الرحيل عن ناديه مقابل 250 مليون يورو في 2024.

المبلغ يبدو ضخمًا ولكن التعاقد مع مبابي سيتطلب الكثير من الأموال رغم كونها صفقة مجانية، لأن ريال مدريد سيكون عليه دفع راتب اللاعب الضخم ومكافأة توقيع، لذلك فكرة التعاقد مع هالاند تبدو واردة الصيف القادم.