فينيسيوس جونيور يدعم كارلو أنشيلوتي لمهمة تدريبية نادرة!

نجم ريال مدريد يصف كارلو أنشيلوتي بأفضل مدرب في العالم..

يرغب فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني في أن يتولى الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل إلى جانب النادي الملكي، مدعيًا أنه أفضل مدرب في العالم.

البرازيلي اكتشف أفضل مستوياته تحت قيادة أنشيلوتي من تولى الإيطالي تدريب ريال مدريد في صيف 2021، وخلال الموسم الحالي تمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل 21 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 45 مباراة عبر جميع المسابقات في الموسم الحالي.

وتمكن فينيسيوس جونيور من قيادة ريال مدريد إلى الفوز على تشيلسي الإنجليزي بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، بعدما قدم تمريرتين حاسمتين خلال اللقاء.

فينيسيوس تحدث في لقاءات صحفية بعد مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، ليزيد من مدح أنشيلوتي، حيث قال: "هو أفضل مدرب في العالم بالنسبة لي ولكل لاعبي الفريق".

وأضاف: "آمل أن يتمكن من تدريبي في كليهما، ريال مدريد والبرازيل".

ومع ذلك، أطلق فينيسيوس تحذيرًا لزملائه في ريال مدريد للحفاظ على حذرهم قبل مباراة الإياب أمام تشيلسي في "ستامفورد بريدج" على الرغم من التقدم بثنائية في الذهاب.

وقال البرازيلي: "علينا دائمًا أن نحافظ على قوتنا في الإياب، نعلم أن الأمر معقد ولكننا في حالة جيدة من الناحية البدنية".

واختتم فينيسيوس جونيور تصريحاته قائلًا: "نريد دائمًا الفوز بمزيد من الأهداف، من الصعب جدًا اللعب ضد تشيلسي، الذي يلعب بثلاثة مدافعين في الوسط بالإضافة إلى ظهيرين أقوياء يدافعان وهذا صعب للغاية".