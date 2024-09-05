مفاجأة .. شركة مغني راب هي السبب وراء مطالبة فينيسيوس بسحب كأس العالم من إسبانيا!

شركة تعمل مع نجوم عالميين آخرين

أثار الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور ضجة واسعة للغاية في إسبانيا، بعدما طالب بسحب تنظيم كأس العالم من البلاد لنسخة 2030 في حالة استمرار العنصرية بالدوري الإسباني.

ما قاله فينيسيوس على قناة "سي إن إن" البرازيل تسبب في حملة هجوم عليه، ضمن العديد من التصريحات الأخرى التي أثارت حالة من الجدل، تزامنًا مع تعرضه للعديد من الحوادث العنصرية.

موقع "ريليفو" كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن أغلب كلمات فينيسيوس ليست نابعة منه بشكل كامل، ولكن من خلال شركة اسمها "روك نايشن سبورتس"، وهي وكالة دولية تقدم له المشورة في المقابلات الإعلامية التي يجريها، وذلك للارتقاء بشخصيته على المستوى الدولي.

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وقال الموقع إن الفريق الخاص بفينيسيوس وهذه الوكالة على وجه التحديد، لا يعيران الكثير من الاهتمام للجمهور الإسباني، رغم أنه يلعب ويقيم في مدريد، بل سيستمر الظهور العلني للاعب في وسائل الإعلام مع اقتراب الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2024.

وأوضح الموقع أن "روك نايشن" هي شركة مملوكة لمغني الراب "جاي زي" وتمنح فينيسيوس تدريبات ونصائح تخص خطاباته، بسبب رغبة اللاعب مزاولة النشاط الاجتماعي والمشاركة الفعالة في تحسين المجتمع من خلال الرياضة.

وجاءت خطوة الانضمام للشركة المعروفة تعزيزًا لهذه الرغبة لدى فينيسيوس، حيث كان يعمل في الماضي مع مؤسسة "TFM" وهي وكالة برازيلية اشترتها روك نايشن في 2023، ليتم بعدها تعيين فريد بينا وكيل فينيسيوس كمدير للشركة العملاقة.

جدير بالذكر أن فينيسيوس ليس اللاعب الوحيد الذي يتعامل مع هذه الشركة، هناك أيضًا زميله إندريك وروميلو لوكاكو مهاجم نابولي وكيفين دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي.