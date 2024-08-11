راتب فاق الخيال.. فينيسيوس يحدد موقفه من العرض السعودي!

فينيسيوس يرد على العرض السعودي...

فجر الصحفي ماريو كورتيجانا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عرض سعودي ضخم، وصل إلى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وكشف عن موقف اللاعب البرازيلي من العرض.

وأشار كورتيجانا، في تقريره إلى أن وفد من صندوق الاستثمار السعودي، تواصل بالفعل مع ممثلي فينيسيوس، من اجل محاولة إقناعه بالانضمام إلى الدوري السعودي، ويصبح سفيرًا للسعودية قبل كأس العالم 2034.

ومن جانبه رفض النجم صاحب الـ 24 عامًا، العرض وشدد على تمسكه بالاستمرار مع ريال مدريد، ورغبته في تحقيق المزيد من الألقاب والفوز بالكرة الذهبية بقميص الميرنجي.

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وأفاد الصحفي في صحيفة "ذا أثليتك"، أن الجانب السعودي سيجدد اهتمامه بالتعاقد مع فينيسيوس، مرة أخرى بالرغم من الفشل في المرة الأولى، وعلى صعيد آخر ترفض ريال مدريد، فكرة رحيل اللاعب البرازيلي، الذي ينتهي عقده في 2027.

جدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور، لديه شرط جزائي في عقده مع ريال مدريد تبلغ قيمته مليار يورو، وهذا رقم سيكون من الصعب كسره، خاصة وأن أكبر مبلغ كان قد تم دفع، من نصيب مواطنه نيمار، عندما انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.