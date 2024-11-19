الكثير من الأسرار .. "نتفليكس" تصدر فيلمًا وثائقيًا عن حياة فينيسيوس جونيور

كواليس رحلته من ساو جونسالو إلى سانتياجو برنابيو

أصبح الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، هو أحدث نجوم الكرة المنضمين إلى منصة "نتفليكس" من خلال فيلم وثائقي جديد عن حياته الشخصية ومسيرته الكروية.

فينيسيوس أصبح مؤخرًا أحد أهم اللاعبين على مستوى العالم، بسبب مستوياته المميزة مع ريال مدريد، ومساهمته في فوز العملاق الإسباني بالعديد من البطولات القارية والمحلية، بالإضافة كذلك لإثارته للجدل بسبب تصريحاته وتعرضه لإساءات عنصرية، وخسارته الأخيرة للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 لصالح الإسباني رودري.

وأعلنت شركة البث العملاقة "نتفليكس" عن إصدار فيلم وثائقي جديد في عام 2025، لإلقاء نظرة متعمقة على حياة ومسيرة فينيسيوس، باعتبار صاحب الـ24 سنة أحد نجوم النخبة في أوروبا.

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وستتيح المنصة للمشاهدين، معرفة الكثير من الأسرار التي دارت خلف الكواليس من حياة اللاعب البرازيلي، وكيفية شق طريقه من بلاده في ساو جونسالو، وصولًا إلى رحلته الحالية في سانتياجو برنابيو.

ولا يعتبر فينيسيوس هو اللاعب الوحيد الذي ينتظر فيلمه الوثائقي القادم، بل هناك أيضًا واين روني أسطورة مانشستر يونايتد، الذي يستعد للظهور في عمل آخر بعد توليه المسؤولية بنادي بليموث الإنجليزي.