"لا يحترمونا ومصالح خاصة وراء قنبلة فينيسيوس جونيور!" .. ريال مدريد يبرر قراره بـ"مقاطعة" حفل الكرة الذهبية

العالم في حالة دهشة كبيرة..

برر نادي ريال مدريد الإسباني، قراره بـ"مقاطعة" حفل جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم 2024، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

بعثة ريال مدريد قررت عدم السفر إلى العاصمة باريس؛ بعد التأكد من خسارة الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، لجائزة "الكرة الذهبية" في العام الحالي، لمصلحة الإسباني رودري، متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونقلت صحيفة "آس" عن مصادر رسمية بإدارة ريال مدريد؛ بأن بعثة العملاق الإسباني لن تتواجد في مكان لا يحترم النادي أو لاعبيه؛ في إشارة إلى مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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المصادر قالت: "إذا لم تنطبق معايير الجائزة على فينيسيوس، فأنها تنطبق على الإسباني داني كارباخال، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم؛ لكن.. من الواضح أن فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لا يحترمان ريال مدريد".

كارباخال أحد المرشحين النهائيين للفوز بـ"الكرة الذهبية" 2024؛ بعد قيادته ريال مدريد للحصول على "الدوري الإسباني، أبطال أوروبا، كأس السوبر المحلي" في الموسم الماضي، بالإضافة إلى تتويجه ببطولة أمم أوروبا مع المنتخب الوطني.

وفي نفس السياق.. أكد محيط فينيسيوس جونيور أنهم لا يفهمون أي شيء، بعد خسارة الساحر البرازيلي للجائزة، معتبرين أن القرار تم اتخاذه بناءً على مصالح خاصة بعيدة عن كرة القدم.

فينيسيوس البالغ من العمر 24 سنة، كان أقوى المرشحين للتتويج بجائزة "الكرة الذهبية" 2024؛ وذلك بعد أن قاد ريال مدريد للحصول على "الدوري الإسباني، أبطال أوروبا، كأس السوبر المحلي"، في الموسم الرياضي الماضي.

ومن ناحيته.. رودري لعب دورًا مهمًا في قيادة نادي مانشستر سيتي، للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2023-2024؛ قبل أن يحصل مع منتخب إسبانيا، على لقب بطولة كأس أمم أوروبا "اليورو" التي استضافتها ألمانيا، في صيف العام الحالي.