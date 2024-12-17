ليلة الثأر من رودري .. فينيسيوس ينسى آلام الكرة الذهبية ويحصد جائزة "ذا بيست" للأفضل في العالم

نجم ريال مدريد ينضم إلى قائمة طويلة من البرازيليين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، الثلاثاء، عن فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وكان الاتحاد قد أجرى حفله السنوي في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور رئيسه جياني إنفانتينو وسط مجموعة من الشخصيات الأخرى، مع غياب النجوم المرشحين عن الحفل بسبب ضيق الوقت وارتباطهم بالمسابقات المختلفة، حيث اكتفى الفائزون بالظهور في رسائل عبر مقاطع فيديو مُسجلة، باستثناء فينيسيوس جونيور لتواجده مع ريال في قطر للمشاركة في نهائي كأس إنتركونتيننتال، وكذلك مدربه كارلو أنشيلوتي.

وجاء فوز فينيسيوس بالجائزة بعد موسمه المميز مع ريال مدريد، بالحصول على كأس السوبر المحلي والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي الحاصل على جائزة أفضل مدرب.

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وكان صاحب الـ24 سنة قد سجل 24 هدفًا وصنع 11 في 39 مباراة لعبها مع ريال مدريد الموسم الماضي، وخرج مبكرًا من كوبا أمريكا 2024 مع المنتخب البرازيلي.

وينتقم بذلك البرازيلي من خسارة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لصالح الإسباني رودري، وهي الواقعة التي أثارت حالة واسعة من الجدل، وتسببت في غياب ريال مدريد عن حفل الكرة الذهبية بالعاصمة الفرنسية باريس، في أكتوبر الماضي.

وبتحقيقه لجائزة الأفضل تفوق بذلك فينيسيوس على زملائه داني كارباخال، جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي وكيليان مبابي والمعتزل توني كروس، بالإضافة لإرلينج هالاند "مانشستر سيتي"، فلوريان فيرتس "باير ليفركوزن"، لامين يامال "برشلونة" وليونيل ميسي نجم إنتر ميامي.

وفي سياق متصل حصلت أيتانا بونماتي نجمة برشلونة على جائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2024، وظهرت في رسالة فيديو للتعبير عن سعادتها بالحصول على هذا اللقب، بعد تتويجها كذلك بالكرة الذهبية لنفس العام.

جدير بالذكر أن ميسي هو صاحب آخر جائزة للأفضل من الاتحاد الدولي، بينما ينضم فينيسيوس لقائمة مكونة من "روماريو، رونالدو الظاهرة، ريفالدو، رونالدينيو وكاكا"، وهي مجموعة من صفوة النجوم البرازيليين الذين سبق لهم التتويج بنفس اللقب.