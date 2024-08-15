فيديو | "يريد لعب كرة القدم" .. فينيسيوس يٌغضب الجماهير بتصرف مستفز مع قائد أتالانتا

البرازيلي يتعرض للهجوم من جديد

منذ ظهوره باكيًا في أحد المؤتمرات الصحفية الموسم الماضي بسبب العنصرية، بدأ الجميع يترصد جيدًا كل تصرفات فينيسيوس جونيور مع المنافسين.

الجناح البرازيلي عانى من بعض الحوادث المؤسفة على مدار آخر موسمين في الدوري الإسباني، ولكن ما فعله ضد أتالانتا في نهائي كأس السوبر الأوروبي، أعاد الاتهامات له من جديد بأنه من يقوم باستفزاز الخصوم أولًا.

فينيسيوس حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 42 من عمر المباراة، بعد تدخله على مارتن دي رون قائد أتالانتا، ولكن المشهد لم ينته عند هذا الحد، بل قام البرازيلي بتعنيف لاعب الفريق الخصم واتهامه بالتمثيل وهو ساقطًا على الأرض.

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وحاول فينيسيوس افتعال مشكلة مع لاعب الوسط الهولندي بعد نهوضه، ولكن الحكم حاول تهدئة الموقف، كما أن اللاعب تجاهله تمامًا وقرر إكمال المباراة بشكل طبيعي.

وتسببت هذه اللقطة في اشتعال غضب الجماهير تجاه فينيسيوس، واتهامه بأنه يردد دائمًا عبارة "أريد فقط أن ألعب كرة القدم"، في الوقت الذي يحاول فيه استفزاز منافسيه من دون أي مبرر، وهو ما يؤدي إلى تعرضه لإساءات مختلفة من الجماهير.

جدير بالذكر أن مباراة نهائي السوبر انتهت بفوز ريال على أتالانتا بهدفين نظيفين، سجلهما فيديريكو فالفيردي وكيليان مبابي، لتكون أفضل بداية ممكنة للميرينجي في الموسم الجديد.