لا يتحمله أحد في ريال مدريد .. تطورات جديدة تقود "الضائع" فينيسيوس للدوري السعودي

توتر في الأوضاع بسبب الجناح البرازيلي

أصبح فينيسيوس جونيور مصدرًا كبيرًا للجدل ليس لمنافسي ريال مدريد فقط، ولكن داخل جدران النادي الإسباني أيضًا بسبب تصرفاته في الفترة الأخيرة.

الجناح البرازيلي هو أكثر اللاعبين في الدوري الإسباني حصولًا على بطاقات صفراء، وذلك بسبب اعتراضه المستمر على الحكام، بمجموع 3 بطاقات من أصل 9 حصل عليها الفريق بشكل عام هذا الموسم حتى الآن.

صحيفة "آس" الإسبانية أكدت أن الشعور الداخلي لدى ريال والمدرب كارلو أنشيلوتي حاليًا، هو أن فينيسيوس بدأ يجر الفريق وزملائه إلى الأسفل، وهو ما تحدث عنه الإيطالي في تصريحاته الأخيرة قائلًا:"لقد تغيرت اللوائح وعلينا أن نعتاد على ذلك عن طريق تجنب الاحتجاجات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان فينيسيوس قد حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 29 من عمر مباراة ديبورتيفو ألافيس الأخيرة التي انتهت بفوز ريال 3/2 يوم الثلاثاء الماضي في الليجا، وذلك بسبب اعتراضه على الحكم مونييز رويز، لتتوالى بعدها البطاقات على ريال بشكل واضح لأسباب مختلفة منها الاعتراض.

وكان المشهد الأسوأ على الإطلاق في الدقيقة 90، عندما قرر السخرية من الحكم الرابع عند خروجه، بسبب إشارة الأخير باحتساب 6 دقائق وقت بدل ضائع، مما جعل أنشيلوتي يسحبه إلى خارج الملعب حتى لا يحصل على بطاقة أخرى تؤدي إلى طرده وغيابه عن الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

وأشارت "آس" إلى أن ريال مدريد سئم من تصرفات فينيسيوس، كما أن أنشيلوتي الذي سبق أن دافع عنه أكثر من أي شخص آخر في النادي، تحدث مع اللاعب أكثر من مرة دون جدوى، ليؤمن أن البرازيلي وصل إلى مرحل الضياع لعدم استجابته لأي نصائح منه أو من ابنه ومساعده دافيد أنشيلوتي.

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وينطبق نفس الأمر على باقي اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس، حيث سئم نجوم الفريق من محاولة التوسط بشكل دائم لحل أزمات فينيسيوس داخل أو خارج الملعب.

وفي النهاية يبدو أن هذه التطورات قد تزيد من احتمالية انتقال فينيسيوس إلى الدوري السعودي الموسم القادم، حيث بدأت إدارة ريال بقيادة فلورنتينو بيريز دراسة الأمر بالفعل بسبب سلوك البرازيلي وتصريحاته عن إمكانية سحب كأس العالم 2030 من إسبانيا، مما أدى إلى تجميد مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2027.