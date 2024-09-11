فينيسيوس جونيور: البرازيل ليست ريال مدريد وأعرف ما يمكنني فعله جيدًا

رسالة قوية من الجناح البرازيلي بعد الخسارة أمام باراجواي

أعرب فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد عن شعوره بالإحباط الشديد، بسبب الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها الفريق أمام باراجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

فينيسيوس شارك في المباراة كأساسي وظهر بصورة سيئة، أقل بكثير من الشكل المعروف عنه في ريال، ليعجز عن إنقاذ فريقه من السقوط بهدف دون رد أحرزه دييجو جوميز لاعب باراجواي.

وقال البرازيلي في تصريحات لشبكة "سبورت تي في":"اللعب مع المنتخب يختلف تمامًا عن ريال مدريد، المباريات في أوروبا مختلفة كثيرًا، الكرة تنتقل من جانب إلى الآخر بشكل أسرع، ولكن علينا أن نتكيف مع طبيعة اللعب هنا حتى نتمكن من تحقيق المزيد من الانتصارات".

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وأضاف:"نعلم جيدًا الوضع الذي نعيشه، ونريد إخراج البرازيل منه بأي ثمن، علينا جميعًا العودة إلى ديارنا الآن والبدء في التفكير فيما يمكننا فعله لتحسين صورة الفريق، لا يمكننا أن نأتي إلى هنا ونخسر هذا العدد من النقاط، إنها فترة صعبة ولكن علينا العودة بأسرع شكل ممكن لوضع البرازيل على القمة".

وتابع:"نعتذر للجماهير التي تقف دائمًا إلى جانبنا، إنه وقت صعب للغاية، لكننا نسعى للتحسن، بالنسبة لي، فأنا أعرف إمكانياتي جيدًا وما يمكنني فعله للمنتخب الوطني، وأدرك ما يجب تحسينه، لذلك عندما أتحسن سأمنح الجميع راحة البال".

يذكر أن البرازيل تحتل المركز الخامس في تصفيات المونديال تحت قيادة المدرب دوريفال جونيور، وذلك بعد جمعها 10 نقاط فقط من 8 مباريات، لتكون خلف كل من الأرجنتين وكولومبيا وأوروجواي والإكوادور، على أن يتأهل أصحاب أول 6 مراكز إلى كأس العالم بشكل تلقائي، بينما يدخل صاحب المركز السابع في مرحلة الملحق بين القارات.