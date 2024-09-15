أسطورة ريال مدريد يهاجم فينيسوس: "يرمي الحجارة وجمهور الملكي غاضب منك!"

نجم ريال مدريد ينتقد تصرف جونيور!

وجه بريدراج مياتوفيتش نجم ريال مدريد السابق رسالة قوية إلى فينيسيوس جونيور، بعد احتفاله المثير للجدل خلال مباراة ريال سوسييداد.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

وسجل فينيسيوس هدف تقدم ريال مدريد على سوسييداد عن طريق ركلة جزاء، وقام بالاحتفال عن طريق وضع يده على فمه، من أجل إسكات الجماهير التي تُهاجمه في الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مياتوفيتش خلال تصريحات صحفية: "نحن جميعًا نشعر بالسعادة، ولكننا في نفس الوقت محبطون بسبب طريقة احتفال فينيسيوس، لماذا تفعل ذلك؟ هذا الأمر يضرك".

TOD

وأضاف: "فينيسيوس يستفز الناس بهذا الاحتفال، لماذا تحتاج إلى هذا؟ إنهم يؤذون أنفسهم كثيرًا، أتحدثت إلى العديد من مشجعي ريال مدريد الذين يحبونه ولكننا مستاؤون من سلوكه".

وواصل: "إنه يرمي الحجارة، خاصة مع العلم بكل ما يحدث حوله، يجب أن يتخذ هذه الخطوة ويهدأ قليلًا".