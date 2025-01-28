سالم الدوسري .. أفضل نجم سعودي قد تُرمى أموال الأهلي تحت قدميه!

اللاعب في الفترة الحرة مع عقده مع الهلال

دخل سالم الدوسري الفترة الحرة في عقده مع الهلال، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يمنحه حق التوقيع لأي نادٍ مجانًا حاليًا على أن يرتدي قميصه رسميًا مع انطلاق موسم 2025-2026.

الحديث في الإعلام السعودي متناقض، ما بين الحديث حول خلافات بشأن تجديد العقد بين الإدارة الزرقاء واللاعب الدولي السعودي، وما بين الحديث عن التوصل لاتفاق على تمديد العقد لموسمين مقابل حصول القائد على 55 مليون ريال سعودي إجماليًا.

الدوسري يلعب أساسيًا في الهلال حاليًا، حيث ينشط على الجبهة اليُسرى من الهجوم، لكن مع الصفقات القادمة كل شيء قد يتغير الموسم القادم، فالنادي مرشح فوق العادة للتعاقد مع محمد صلاح، وقد ضم بالفعل كايو سيزار ولديه مالكوم وجميعهم يُجيدون لعب دور الجناح، بجانب المتألق ماركوس ليوناردو والذي قد يُجبر المدرب جورج جيسوس على تغيير طريقة لعبه والدفع به بجانب ألكسندر ميتروفيتش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كل تلك التغييرات التكتيكية والفنية المتوقعة بشأن الهلال في الموسم القادم مع الخلافات المالية حول تجديد العقد قد تُمثل ثغرة ممتازة تسمح لبعض الأندية باقتحام المفاوضات وخطف الدوسري، سمعنا عن تدخل من نيوم وربما القادسية، إذ يُستبعد تمامًا وجود النصر في الصورة، لكن لماذا لا يدخل الأهلي هذا السباق؟ خاصة أنه في أمس الحاجة للاعب مثل صاحب الـ33 عامًا.

الأهلي يمتاز بنقطة سلبية عن كافة أندية صندوق الاستثمار السعودي، وهي ضعف لاعبيه المحليين، إذ يتصدر الهلال بامتلاكه نخبة السعوديين في الدوري، وعمل الاتحاد بجد خلال المواسم الأخيرة لتحسين تلك النقطة لديه ونجح، والنصر في وضع جيد نسبيًا، لكن الأهلي لا يمتلك من المحليين الجيدين سوى القليل جدًا وتلك نقطة ضعف كبيرة قد تظهر خلال الموسم مع إصابة أي أجنبي وغيابه عن اللعب.

تلك نقطة عامة، لكن إن شئنا أن نكون أكثر تحديدًا، نجد أن الأسماء المحلية في هجوم الأهلي تقتصر على فراس البريكان، مع غياب تام وغريب ومريب للأسماء السعودية خاصة في خانة الأجنحة، وهذا يُعظم من أهمية صفقة مثل ضم سالم الدوسري.

الأهلي يمتلك كل المقومات اللازمة لإقناع اللاعب بارتداء القميص الأخضر، إذ سيضمن له اللعب أساسيًا، وسيُقدم له جماهيرية هائلة، وسيمنحه عقدًا بمدة ممتازة وبالطبع راتب ممتاز ... الدوسري يستحق أن تُرمى ملايين الأهلي تحت قدميه وأن يُقدم له عرضًا قويًا لإقناعه بالخروج من قلعة الزعيم إلى قلعة جدة.

اللاعب أيضًا سيستفيد من تلك الخطوة، إذ سيحظى بتحدٍ جديد يُعيد اكتشاف دوافعه وشغفه، وسيضمن اللعب أساسيًا إلى حد كبير، وسيذهب إلى فريق يستطيع ترك بصمة به مما قد يصنع له تاريخًا جديدًا .. هي صفقة فائزة للطرفين بالتأكيد.