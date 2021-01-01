فينيسيوس جونيور: أريد البقاء في ريال مدريد للأبد

فينيسيوس متمسك بريال مدريد

رفض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خيار الإعارة والخروج من ريال مدريد ولو مؤقتًا، مؤكدًا أنه يرغب في الاستمرار ضمن صفوف النادي الملكي مدى الحياة.

وشدد النجم البرازيلي الشاب على أنه ما زال في بداية مسيرته، كان ذلك فقط ما يمتلكه من رد على تناول التكهنات بشأن مستقبله واحتمالية رحيله على سبيل الإعارة.

وبخصوص ذلك، أعرب فينيسيوس جونيور عن رغبته في البقاء في ريال مدريد إلى الأبد، بينما يستبعد إمكانية الانتقال على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي الوقت الحالي، لا يزال مشجعو ريال مدريد ينتظرون أن يدرك فينيسيوس أنه عليه أن يكون أحد نجوم الفريق بعد عامين ونصف من ظهوره لأول مرة بقميص الملكي.

لكنه تمكن على الأقل من حجز مكان منتظم في تشكيلة زين الدين زيدان، كان ذلك في بداية الموسم قبل أن يعود من جديد إلى دائرة الشكوك التي بدأت الحديث حول رحيله.

وردًا على سؤال عما إذا كان منفتحًا على مغادرة مدريد على سبيل الإعارة في المستقبل القريب، قال فينيسيوس لـ TNT Sports: "لا، أنا أركز دائمًا على الرغبة في أن أكون في ريال مدريد، وأن أكون مع أفضل اللاعبين في العالم، وأتعلم جنبًا إلى جنب مع الأفضل"

وأضاف: "عمري 20 عامًا ويبدو أنني ألعب منذ سنوات عديدة لكني في بداية مسيرتي فقط، أتعلم الكثير من اللاعبين الموجودين هنا، أولئك الذين يلعبون في مركزي، أريد البقاء في ريال مدريد إلى الأبد".

لاعب ريال مدريد: كدت أفقد قدمي في باريس سان جيرمان

يذكر أن فينيسيوس جونيور قد انضم إلى ريال مدريد وبدأ اللعب مع الفريق الأول منذ نحو عامين ونصف، ولكنه حتى الآن لم يصبح نجم الفريق كما كان يأمل القائمون على النادي وجماهيره كذلك.