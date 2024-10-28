فينيسيوس ليس الخاسر الوحيد .. تسريبات حفل الكرة الذهبية توجه ضربة جديدة لريال مدريد

يبدو أن ريال مدريد اتخذ القرار الصحيح بمقاطعة الحفل، إذ أن فيني ليس الخاسر الوحيد من الملكي في الصراع على جوائز "فرانس فوتبول"..

لم يستفق ريال مدريد الإسباني بعد من تسريبات خسارة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور لجائزة الكرة الذهبية 2024، حتى خرجت التسريبات بضربة جديدة له.

حفل الكرة الذهبية 2024 المقام من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية من المقرر أن يقام مساء اليوم الإثنين، في العاصمة باريس، لكن تسريبات الفائزين أشعلت الوسط الرياضي العالمي قبل ساعات من انطلاقه.

المفاجأة الكبرى كشفت عنها صحيفة "ماركا" وإذاعة "راديو مونت كارلو" بخسارة فيني الجائزة لصالح الإسباني رودري؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لتؤكد التقارير بعدها أن ريال مدريد قرر مقاطعة الحفل بشكل نهائي وعدم حضور أي ممثل عنه له.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن المفاجآت لم تقف عند حد فيني فقط، إنما بحسب صحيفة "آس" فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني للميرينجي، خسر هو الآخر جائزة أفضل مدرب في 2024، لصالح لويس دي لافيونتي؛ المدير الفني للمنتخب الإسباني.

وتأتي خسارة أنشيلوتي رغم قيادته للملكي لحصد ثلاث بطولات الموسم الماضي "الدوري الإسباني، السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا"، مقابل حصد دي لافوينتي لكأس أمم أوروبا "يورو 2024" رفقة منتخب إسبانيا، بعدما تغلب في النهائي على إنجلترا (2-1).

يذكر أن جائزة أفضل مدرب ينافس عليها أيضًا تشابي ألونسو (باير ليفركوزن)، جيان بييرو جاسبريني (أتالانتا)، بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، وليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين).