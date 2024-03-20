فينيسيوس وبيلينجهام كلمة السر .. فابريتسيو رومانو يكشف كواليس مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

النجم الفرنسي يغلق كل الأبواب المفتوحة

كشفت تقارير صحفية، عن أنباء سارة لجماهير ريال مدريد بشأن المفاوضات الجارية مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان من أجل حسم صفقة انتقاله إلى الميرنجي في الصيف المقبل.

وكان مبابي قد أبلغ إدارة النادي الباريسي قبل شهر، بأن الموسم الحالي سيكون الأخير له في حديقة الأمراء، بينما تشير كافة التقارير إلى أنه سيرحل إلى ريال مدريد في صيف العام الجاري، من خلاص صفقة انتقال حر.

وقال الصحفي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، خلال مقطع فيديو عبر موقع "X" (تويتر سابقًا): "المفاوضات بين ريال مدريد وكيليان مبابي تسير بأفضل صورة، وتسير في اتجاه النجاح، ويتبقى فقط توقيع العقود رسميًا".

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وأضاف: "هناك موافقة من جانب اللاعب الفرنسي على الراتب الذي عرضه ريال مدريد، والذي يتساوى مع أفضل لاعبي الفريق، فينيسيوس جونيو وجود بيلينجهام".

وتابع رومانو: "الأهم من ذلك، هو أن إدارة ريال مدريد عرضت على مبابي مكافأة توقيع ضخمة، قد تصل إلى 100 مليون يورو سيتم توزيعها على 5 سنوات هي مدة العقد، حي ترى إدارة الملكي أن هذه المكافأة ستعوض مبابي بشكل مرضٍ عن فارق الراتب الضخم الذي كان سيحصل عليه لو استمر في باريس سان جيرمان".

وختم: "ما يحدث حاليًا هو أن مبابي اتفق على كل الأمور المادية مع ريال مدريد بخلاف الاتفاق على حقوق الصورة الخاصة به، والأكيد أنه لا يتفاوض مع أي نادٍ آخر للانتقال إليه في الميركاتو الصيفي المقبل".