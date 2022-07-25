فينيسيوس: بنزيما يدفعني نحو الشجاعة، وهذه هي اللحظة الأهم في الموسم!

اللحظة الأهم ليست نهائي دوري الأبطال!

أكد فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد على قوة الرابط بينه وبين الفرنسي كريم بنزيما هداف النادي الملكي.

جاء هذا في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "آس"، وتطرق خلالها للحديث عن الموسم الماضي وأبرز لحظات الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسيوس: "بعض المباريات تحمل الكثير من المشاعر كما هو حال لعبة الأفعوانية في الحدائق الترفيهية، ضد مانشستر سيتي كانت تلك هي اللحظة الأهم في البطولة بالنسبة لنا في نهاية إياب نصف النهائي".

وأضاف: "هذا هو الحمض النووي لريال مدريد، يظهر دائمًا في المباريات الكبيرة، لدينا العناصر التي تعرف كيف تلعب دوري أبطال أوروبا".

وأردف: "بعد ذلك الموسم المذهل كان الشيء الطبيعي أن يتم تتويجنا في النهائي، فقط هؤلاء الذين سجلوا في نهائي دوري أبطال أوروبا يمكنهم أن يشعروا بشعوري".

وأكمل: "ملعب سانتياجو برنابيو هو إحدى البقاع الفريدة في العالم بوجود هؤلاء الجماهير فيه، لقد احتفلوا بشكل جنوني بالدوري ودوري الأبطال".

وأردف عن علاقته ببنزيما: "من الهام للغاية أن نضع بصمتنا على المباراة، وبنزيما يطالبني أن أكون شجاعًا طوال الوقت، والرابط بيننا جيد للغاية ومنحنا العديد من الانتصارات".

جدير بالذكر أن فينيسيوس كان هو صاحب هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول في المباراة التي انتهت لصالح ريال مدريد بهدف نظيف.