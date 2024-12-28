“فينيسيوس يوقع لباريس سان جيرمان ويرتدي القميص 77”.. كذبة أبريل الإسبانية تنقل البرازيلي لفرنسا!

فينيسيوس إلى باريس سان جيرمان...!

استغلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عطلة أعياد الميلاد في إسبانيا، والاحتفال بيوم الأبرياء، وفجرت مفاجأة بشأن مستقبل فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، مع فريقه وانضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان، بعقد يستمر لمدة 10 سنوات.

وتحتفل إسبانيا يوم 28 ديسمبر من كل عام بـ "يوم الأبرياء" وهو نظير كذبة أبريل، في باقي دول العالم.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة فإن النجم البرازيلي، استغل عطلته الشتوية وسافر بطائرة خاصة استعارها من لويس فيجو، إلى مدينة ووهان الصينية لتوقيع العقود، بمجرد معرفته باهتمام باريس سان جيرمان، ورغبتهم في التعاقد معه.

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وأشار التقرير إلى أن الطائرة توقفت في العاصمة القطرية الدوحة، لينضم إلى الرحلة المدير الرياضي للفريق الباريسي، ومعه فريق من المحاميين والمترجمين لتسهيل المفاوضات.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها إلى أن تلك الصفقة المدوية، كانت ردًا من ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، على تعاقد ريال مدريد، مع كيليان مبابي، في الصيف الماضي.

وكشف التقرير إلى أن فينيسيوس، سيرتدي القميص رقم 77 مع باريس، كي لا يرتدي القميص رقم 7 الذي ارتداه كيليان مبابي، في الماضي على أن يتم تنظيم حفلًا فاخرًا لتقديم اللاعب، على متن يخت كبير يعبر نهر السين، مثل ما حدث في افتتاح أولمبياد 2024، دون أن يتم تحديد موعد هذا التقديم حتى الآن.

جدير بالذكر أن فينيسيوس، لم يسافر إلى الصين، إذ كان بالأمس في دولة الإمارات، لاستلام جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 والمقدمة من جلوب سوكر، ويستعد مع ريال مدريد، لمواجهة فالنسيا، في الدوري الإسباني، يوم الجمعة المقبل.