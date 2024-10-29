"عالم كرة القدم ليس مستعدًا لقبوله"

يشعر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بحزن شديد بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم.

وحل فينيسيوس، الذي قاد ريال مدريد للقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، في المركز الثاني، خلف لاعب الوسط الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، الفائز ببطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024) والدوري الإنجليزي.

وقاطع فينيسيوس الحفل مع ناديه ريال مدريد، واكتفى برسالة قوية عبر حسابه على منصة إكس، قال فيها: "سأكرر ما فعلته في العام الماضي 10 مرات إذا لزم الأمر.. هم ليسوا مستعدين".

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اعتقد كثيرون أن رسالة فينيسيوس بمثابة تحدٍ على المستوى الرياضي، حيث سيحاول تكرار إنجازاته الفردية والجماعية في السنوات المقبلة، لكن يبدو أن الأمر لا علاقة له بذلك.

وقال فريق إدارة النجم البرازيلي في تصريح لوكالة رويترز: "فيني أشار في رسالته إلى كفاحه ضد العنصرية، وأنه يعتقد أن هذا هو السبب في عدم فوزه بالجائزة"، مضيفًا "عالم كرة القدم ليس مستعدًا لقبول لاعب يكافح ضد النظام".

ويشعر الوسط المحيط بفينيسيوس بأن "أسباب عنصرية" تقف وراء خسارته الجائزة، إذ شاركت البرازيلية لودميلا سيلفا، لاعبة أتلتيكو مدريد السابقة، مقطعًا من أغنية تقول: "يا بني، لكونك أسود، يجب أن تكون أفضل بخطوتين"، وأضاف المغني البرازيلي ماك مانيرينو الذي يرتبط بعلاقة صداقة مع فينيسيوس: "عدم وجود هذه الجائزة بين يديك يظهر فقط عقلية أولئك الذين يخشون وجودنا".