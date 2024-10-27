فينيسيوس: ما حدث في الكلاسيكو كان عارًا.. أقدم دعمي للامين يامال

فينيسيوس جونيور يرفض أحداث الكلاسيكو...

رفض فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، تصرفات جمهور فريقه، تجاه لامين يامال، لاعب برشلونة، أثناء مباراة الفريقين مساء أمس السبت في الكلاسيكو.و

وقامت بعض جماهير ريال مدريد، بتوجيه بعض الإهانات والهتافات العنصرية، ضد لامين يامال، في مباراة الكلاسيكو، والتي انتهت بفوز برشلونة، برباعية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن جانبه هاجم فينيسيوس، تلك التصرفات وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس": "من المؤسف ما حدث أمس في البرنابيو، من هتافات وإهانات عنصرية، لا مكان لهؤلاء المجرمين في مجتمعنا".

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وتابع: "كل دعمي لأنسو فاتي، ولامين يامال، ورافينيا، أنا أعلم أن الشرطة وريال مدريد، سيفعلان كل ما في وسعهما لتحديد هوية المذنبين ومعاقبتهم".

ومن جانبها كانت إدارة ريال مدريد، قد قررت فتح تحقيقًا بشأن تلك الإهانات، وشددت أنها ستتخذ إجراءات تأديبية وقضائية ضد المذنبين، ورفضت بشدة أي نوع من أنواع العنصرية والكراهية.

بينما أصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا رسميًا، تُدين فيه الإهانات والإشارات العنصرية التي وجهت إلى لاعبي برشلونة خلال الكلاسيكو، حيث أكدت على أن القضية سيتم عرضها على وحدة جرائم الكراهية، كما سيتم إبلاغ المدعي العام لجرائم الكراهية.