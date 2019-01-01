فينيسيوس: أتمنى اللعب مع نيمار ومستقبل مبابي في ريال مدريد

تعرف على تصريحات فينيسيوس حول إمكانية تعاقد ريال مدريد مع مبابي ونيمار

أكد فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، رغبته اللعب بجوار نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أنّ الملكي قريب من التوقيع مع كيليان مبابي.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة ريال مدريد ضم مبابي ولكن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، نفى إمكانية مغادرة اللاعب.

وقال فينيسيوس في تصريحات لقناة "تليفوت" الفرنسية: "بالطبع أتمنى انضمام نيمار إلى ريال مدريد ولكني بالطبع لا أعرف ما الذي سيحدث".

وتابع: "أود اللعب بجوار نيمار وكذلك كيليان مبابي، وأعتقد أن جمهور ريال مدريد يتمنى انضمام الفرنسي لنا ورؤيته بقميص الملكي. سوف يكون أمرًا رائعًا".

صاحب الـ 18 عامًا أكد أنّه لم يقابل مبابي بشكل شخصي ولكنه حاول التواصل معه وبعث له رسالة عبر حسابه بموقع إنستجرام.

واختتم: "هل أتمنى انضمامه؟ بالطبع، الجميع يمتلك حبًا كبيرًا لمبابي ومعنا قادر على حصد المزيد من البطولات وأعتقد أنّه سينضم لنا قريبًا".

جدير بالذكر أنّ الملكي تعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي وكذلك لوكا يوفيتش من فرانكفورت وفيرلاند ميندي من ليون الفرنسي.