"فينيسوس يقلل من الجميع ويستخدم نكتة العنصرية للدفاع عن نفسه"

أنطونيو راييليو نجم مايوركا يهاجم فينيسيوس بضراوة

هاجم نجم فريق ريال مايوركا أنطونيو راييليو نظيره البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد بسبب ما حدث في مواجهة الفريقين الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "إل جورنال دي مايوركا"، وأكد خلالها أن حديث فينيسوس عن وجود عنصرية ضده هو أمر مضحك.

وقال راييليو: "فينيسيوس يستطيع الرقص دون مشاكل لكن لا يمكنه أن يهين الكل ويقلل من زملائه في أرض الملعب".

وأضاف معربًا عن غضبه من الحديث عن العنصرية على اللاعب: "عندما نقول عليه أنه مثير للجدل يستخدم نكتة العنصرية للدفاع عن نفسه".

وكانت مواجهة مايوركا ضد ريال مدريد قد شهدت الكثير من الجدل، حيث نقل صحفي صحيفة "ماركا"، جوزيه فيليكس دياز أن خافيير أجيري طالب نجوم الفريق بضرب فينيسيوس.

وقد سمعه اللاعب البرازيلي بوضوح مما أثار حفيظته وتسبب في مشاكل داخل الملعب لم تنته إلا بتدخل كارلو أنشيلوتي وتوني كروس.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق الفوز في تلك المباراة وكان فينيسيوس هو من سجل الهدف الثاني احتفل برقصته الشهيرة.