"المهمة تمت بشكل سريع" .. مغني عالمي ينقذ ناديًا إيطاليًا شهيرًا من الإفلاس

نجاة فريق إيطالي من الضياع..

أصبحنا نسمع في الأيام الأخيرة، عن "إفلاس" العديد من الأندية العالمية؛ بسبب تعرضها لخسائرة اقتصادية ضخمة، وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية.

من بين هذه الأندية التي كانت معرضة لـ"الإفلاس"؛ فريق فينيزيا الإيطالي، الذي صعد إلى الدوري المحلي "سيريا أ"، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

فينيزيا كان مهددًا بـ"الهبوط" إلى الدوري الإيطالي "الدرجة الرابعة"، في الفترة القليلة الماضية، كخطوة أولى نحو إعلان "الإفلاس"؛ لولا تدخل رجل الأعمال ومغني الراب الكندي الشهير دريك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لمجلة "GQ Italy"، تواصل مالك النادي الإيطالي براد كاتسوياما مع صديقه مات بابل، وهو كبير مسؤولي "العلامة التجارية" لشركة الإنتاج التابعة لمغني الراب الكندي؛ لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وعن ذلك يقول بابل: "براد شرح لي حاجة فينيزيا إلى مبلغ مالي يُقدر بـ10 ملايين يورو، في غضون أسبوعين فقط، و30 مليونًا أخرى خلال أشهر قليلة؛ وذلك لتجنب الهبوط إلى الدرجة الرابعة والإفلاس".

وكشف بابل عن أنه تحدث مع دريك بدوره، وشرح له قضية النادي بشكل كامل؛ ليتوصل مغني الراب الشهير إلى "اتفاق استثماري" مع رئيس فينيزيا.

وأعلن كبير مسؤولي "العلامة التجارية"، أن الاتفاق بين دريك وكاتسوياما؛ أسفر عن توفير مبلغ 40 مليون يورو لنادي فينيزيا، خلال أيام قليلة؛ ما ساهم في دفع رواتب العاملين والموظفين، وتجنب هبوط الفريق الأول لكرة القدم.

وشدد بابل على أن قيمة دريك كبيرة للغاية، لأي نادٍ رياضي في العالم، نظرًا لشهرته العالمية؛ مؤكدًا على أن هذا الاستثمار مع نادي فينيزيا، سيستمر حتى عام 2028.