فينيسيوس جونيور يحير العالم بظهوره بقميص منتخب المغرب .. كشف السر!

كشف سر ظهور فينيسيوس جونيور بقميص منتخب المغرب..

أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، "دهشة" العالم أجمع؛ عندما ظهر مرتديًا قميص المنتخب المغربي الأول لكرة القدم.

فينيسيوس يواصل تألقه مع ريال مدريد، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث سجل 12 هدفًا وصنع 7 آخرين، خلال 23 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وتساءل عشاق الساحرة المستديرة عن سر ارتداء النجم البرازيلي، قميص المنتخب المغربي؛ وهو ما كشفت عنه منظمة "اليونسكو"، فيما بعد.

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"اليونسكو" أعلنت عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن فينيسيوس جونيور، زار إحدى المدارس الثانوية في مراكش المغربية؛ باعتباره سفير المنظمة للنوايا الحسنة.

وركزت "اليونسكو" على دور فينيسيوس، في دعم رسالة المنظمة "التعليم للجميع"، موجهة الشكر إليه على اللحظات الرائعة التي قضاها مع الأطفال في المغرب.