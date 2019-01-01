فينسيوس: أعتقد أن عقليتي تطورت بشكل كبير عن الماضي

لاعب ريال مدريد يتحدث للنسخة الإسبانية من موقع جول

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى فينسيوس جينيور، لاعب ريال مدريد أن عقليته تحسنت بشكل كبير عن المواسم الماضي، مشدداً على استعداد الفريق الملكي لتحسين نتائج الفريق هذا الموسم عن الموسم الماضي.

وقال جونيور في تصريحات خاصة لموقع جول: "أشعر أن عقليتي تطورت عن العام الماضي، أنا أستمتع باللعب لريال مدريد وسعيد بوجودي هنا".

وواصل: "زيدان يتحدث معي كل يوم، ومع بقية زملائي هو يفعل كل شيء لنكون سعداء، لقد كان أسطورة في الملاعب إنه قدوة عظيمة بالنسبة لي".

وتابع: "لدي الكثير من الصداقات في الفريق، تجمعني علاقة رائعة مع كريم بنزيما هو دائماً ما ينصحني حول التصرف الصحيح في الملعب، إنه شخص رائع".

وحول الموسم الجديد، قال اللاعب الشاب: "نأمل في تحقيق نتائج أفضل من الموسم السابق، نحن جاهزون لهذا، ومستعدون لخوض موسماً رائعاً".

ويستعد ريال لافتتاح مبارياته في الدوري الإسباني، يوم السبت القادم، خارج أفضه عندما يحل ضيفاً على سيلتا فيجو في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.