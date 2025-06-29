"الأمر يبدو غريبًا" .. تعليق مفاجئ من فينسنت كومباني بعد تأخر رحلة بايرن ميونخ بمونديال الأندية بسبب عاصفة رعدية!

واجه هاري كين وبايرن ميونيخ فوضى في السفر قبل مباراة كأس العالم للأندية ضد فلامن[و، حيث عطلت العواصف الرعدية في فلوريدا خططهم.

ماذا حدث؟

كان بطل الدوري الألماني يحتاج إلى إكمال رحلة قصيرة من أورلاندو إلى ميامي، ليتمكن من مواجهة منافسه البرازيلي في دور الـ16 من البطولة العالمية التي تنظمها الفيفا في الولايات المتحدة.

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كان من المقرر أن يغادر بايرن ميونيخ في الساعة 4:40 مساءً يوم السبت، مما يمنحه متسعًا من الوقت للاستقرار في ميامي قبل مواجهة فلامنجو في ملعب هارد روك. لكن الطائرة تأخرت قرابة ساعتين.

هل تعلم

يرجع ذلك إلى عاصفة ضخمة تحركت ببطء عبر جنوب فلوريدا، قادمة من أورلاندو واتجاه ميامي. وقد واجه بايرن ميونيخ بالفعل تأخيرًا واحدًا بسبب سوء الأحوال الجوية خلال حملته في كأس العالم للأندية.

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ما قاله كومباني

تأخرت مباراة الفريق في دور المجموعات مع العملاق الأرجنتيني بوكا جونيورز بسبب عاصفة، وتوقفت المباراة لمدة ساعة. وقال كومباني مدرب بايرن ميونيخ لصحيفة بيلد عن مواجهة مشاكل لا يمكن التنبؤ بها: "يبدو الأمر غريباً، لكن منذ جائحة كوفيد، أصبحنا مستعدين لأي شيء. في ذلك الوقت، فقدنا ستة لاعبين فجأة، واضطررنا إلى تغيير خطة اللعب. لقد نضجت كمدرب خلال تلك الفترة. لهذا السبب أصبح كل شيء أكثر استرخاءً الآن. عادة ما نسافر بشكل جيد في أمريكا. لكن لا يمكنك تغيير الطقس، وقد كلفنا ذلك تأخيرًا لمدة ساعة".

ماذا ينتظر بايرن؟

بدأ بايرن مسيرته نحو لقب كأس العالم للأندية بفوزه 10-0 على أوكلاند سيتي، الفريق النيوزيلندي الذي يلعب بدوام جزئي، لكنه احتاج إلى هدف في الدقائق الأخيرة ليتغلب على بوكا 2-1 قبل أن يخسر 1-0 أمام بنفيكا في آخر مباراة له في دور المجموعات.