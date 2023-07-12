فينسنت أبوبكر يفضح النصر بـ"اعتراف صادم" لأول مرة!

سر خطير عن فترته مع نادي النصر!

كشف المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، سرًا خطيرًا "لأول مرة"، عن فترته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

أبوبكر لعب في صفوف نادي النصر، في الفترة من يوليو 2021 إلى يناير 2023، مسجلًا 13 هدفًا وصانعًا 6 آخرين، خلال 39 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.

وفي تصريحات نقلها موقع "ntvspor"، اعترف المهاجم الكاميروني، بأن إصابة خطيرة كان يعاني منها؛ هي التي أثرت على مستواه مع قلعة العالمي.

وقال أبوبكر: "في عام 2021، تعرضت لإصابة في القدم، إلا أنني تحاملت على نفسي، من أجل مساعدة فريقي بشكتاش وقتها؛ ما أدى إلى تفاقم الإصابة بشكل خطير".

وأشار فينسنت أبوبكر، إلى أن هذه الإصابة الخطيرة، أوقفت مفاوضات تجديد عقده مع بشكتاش؛ ليتحصل على عرض مالي ضخم بعدها، من نادي النصر.

وأضاف: "لم أكذب على النصر، أخبرتهم بمعاناتي من إصابة خطيرة؛ إلا أنهم أصروا على التعاقد معي، وخضعت بعدها لبرنامج علاجي مكثف، في بداية مسيرتي مع الفريق".

جدير بالذكر أن أبوبكر، عاد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي؛ بعد الرحيل عن النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي.