فينجر: نادم على عدم التوقيع مع ميسي

آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق آرسنال يؤكد أنه نادم على عدم التوقيع مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق آرسنال عن ندمه لعدم الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فريقه.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها فينجر ضمن حوار مع شبكة "بي ان سبورتس" وأكد خلالها أن عدم ضم ميسي يعد من الأشياء القليلة النادم عليها.

وقال فينجر: "يجب أن تعيش وأنت لديك بعض الأمور التي تندم عليها، ربما يكون عمل غير مكتمل في مسيرتك العملية".

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وأضاف: "بالنسبة لي كان ذلك الأمر هو المفاوضات مع ميسي، لقد جاء بيكيه وفابريجاس لإنجلترا من نفس الفئة العمرية الخاصة به لكنه لم يأتي".

وأكمل: "أبدينا اهتمامًا بالحصول على خدماته، لكنه لم يكن مسموحًا لأي فريق بضمه، كان ذلك مستحيلًا بالنسبة لبرشلونة".

جدير بالذكر أن ميسي منذ أن انضم لبرشلونة قادمًا من الأرجنتين لم يرتد قميص أي فريق آخر، وتجري في الوقت الحالي مفاوضات عقده العاشر رفقة النادي الكتالوني.