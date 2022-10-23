فينجر: منتخب السعودية سيفاجئ الجميع في كأس العالم

المدرب الفرنسي يتحدث عن حظوظ السعودية في كأس العالم

كشف الفرنسي آرسين فينجر؛ مدير قسم تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أنه لديه انطباع جيد عن المنتخب السعودي، متوقعًا أن الأخضر سيقدم مستوى رائع في كأس العالم قطر 2022.

فينجر قال خلال تصريحاته عبر المؤتمر الفني الذي عقده الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد في الرياض، عبر الاتصال المرئي: " قمت بتحليل كرة القدم في 105 بلد، وتبين أن البلدان الأعلى في تصنيف فيفا هي التي تملك برامج تعليمية مميزة للاعبين الناشئين".

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المدرب الفرنسي تابع: "يجب على المدربين أن يتركوا الفرصة للاعبين داخل أرضية الملعب، من أجل تقدير الموقف واتخاذ القرارات، ولا يجعلوهم مجرد أدوات لتنفيذ التعليمات والأوامر فقط".

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وعن المنتخب السعودي قال فينجر: "وصلت لي أصداء جيدة جدًا عن المنتخب السعودي، والسعوديون يمتلكون مواهب كبيرة".

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واختتم آرسين تصريحاته قائلًا: "المنتخب السعودي وقع في مجموعة صعبة جدًا في كأس العالم، والتي تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ولكن أعتقد أنه سيقدم مباريات قوية".

ويقيم المنتخب السعودي حاليًا معسكرًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك في آخر الاستعدادات للمشاركة في مونديال قطر 2022.

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