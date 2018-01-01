فينجر: مبابي جاء ليُعلمنا كيف نلعب!

آرسين فينجر يُشيد بقوة بمهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رغم ابتعاده عن العمل في كرة القدم منذ رحيله عن آرسنال الصيف الماضي، إلا أن آرسين فينجر مازال يُتابع عناصر اللعبة سواء اللاعبين أو المدربين ويطرح وجهة نظره بخصوصهم، وقد تحدث لقناة بي إن سبورتس عن كيليان مبابي والثنائي تيري هنري وباتريك فييرا.

وأشاد المدرب المخضرم كثيرًا بمهاجم باريس سان جيرمان، قائلًا عنه "يجمع مبابي بين السرعة في قدميه والسرعة في عقله، والاثنان يعملان معًا بشكل ممتاز. لا يبدو وأن الضغوطات تُمثل عبءً عليه، بل هي بمثابة مشروع تحدٍ له. وتلك السرعة في التحليل وذلك النضج الذي يُظهره في مقابلاته الصحفية مثير للإعجاب حقًا".

أضاف "أعتقد أن الله أرسل لنا هذا الولد ليعلمنا كيف نلعب وكيف نتصرف ولذا آمل أن يواصل على نفس النهج مستقبلًا. تحديه الآن في أن يسأل نفسه عن الخطوة القادمة والتحدي القادم وهل هو قادر على الانتقال لمستوً أعلى؟ هل يمتلك الدوافع اللازمة للمزيد من الصعود للأعلى؟ هنا يكمن مستقبله، لكن هذا الولد يمتلك إمكانيات غير محدودة".

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وحول الثنائي فييرا وهنري قال فينجر الذي دربهم في آرسنال "من الجيد أن أرى اللاعبين السابقين الذين عملت معهم مدربون، لأني عملت مع العديد من اللاعبين الذين يمتلكون الجودة اللازمة للنجاح في مجال التدريب، لكنه يبقى اختيار للحياة، هل هو قادر على التضحية بحياته أم لا؟ لم أكن واثقًا أن باتريك فييرا سيضحي بحياته لأجل تلك الوظيفة، لم يبد مغرمًا بأن يُصبح مدربًا حين كان لاعبًا".

وأشاد فينجر بتطور فييرا المدير الفني لنيس وتعلمه واصفًا إياه بالواعد، مضيفًا "ألاحظه منذ بداية الموسم، هو متطلب مع لاعبيه، يطلب مستوً عالٍ من الجودة، وكذلك يتعامل جيدًا مع خيبات الأمل. هو منافس ويرغب دومًا بالفوز في أي تحدٍ يخوضه. دومًا ما كان هكذا، دومًا ما كان قادرًا على الخروج من أي مأزق والتعامل جيدًا مع الضغط. وتلك ميزة مهمة لتلك المهنة".

وعن هينري المدير الفني لموناكو قال المدرب الفرنسي "المهاجمون هو الفئة الأقل التي تمارس مهنة التدريب بعد الاعتزال، لأنهم يتحملون مسؤوليات فردية ضخمة، لكن الفارق أن هنري كان دومًا ما يهتم بالمشاكل الجماعية للفريق، حتى حين كان لاعبًا ومهاجمًا. حبه الشديد للعبة كان واضحًا للغاية، لقد شاهد كل مباراة".

أتم قائلًا "حين تعمل معه تعلم أنه لا يوجد حياة خارج كرة القدم".