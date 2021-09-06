من هو فينجادا؟ مدرب منتخب مصر الجديد المحتمل

كل ما تريد معرفته عن نيلو فينجادا المدرب الأقرب لتدريب منتخب مصر بعد إقالة حسام البدري، من هو وماذا قدم طوال مسيرته التدريبية مع الزمالك وجميع الفرق؟

استيقظ الشارع المصري الكروي اليوم على خبر انتظره الجمهور منذ عدة أيام أو حتى عدة أشهر، وهو إقالة حسام البدري من القيادة الفنية لمنتخب مصر.

كان ذلك في أعقاب تعادل المنتخب المصري مع الجابون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ظهر فيها الفراعنة بصورة سيئة سواءً أمام أنجولا في المباراة الأولى أو زملاء أوباميانج في الثانية.

زادت المطالبات بشدة بإقالة حسام البدري بعد المباراة الثانية في تصفيات المونديال، وبالفعل استجاب الاتحاد المصري لكرة القدم وأعلن عن رحيل مدرب الأهلي السابق.

أصبح الشغل الشاغل الآن لدى الجماهير هو معرفة هوية مدرب منتخب مصر الجديد، وتشير أغلب الأخبار إلى أن نيلو فينجادا مدرب الزمالك السابق هو أقرب المرشحين، فمن هو فينجادا؟

ما هي أسباب إقالة حسام البدري؟ وكم كان راتبه مع منتخب مصر؟

من هو فينجادا؟

نيلو فينجادا هو مدرب برتغالي ولد في مدينة سيربا في 30 مارس 1953، وهو يبلغ من العمر 68 عامًا.

لعب فينجادا كرة القدم في مركز المهاجم، وطوال مسيرته التي امتدت من 1964 حتى 1979 ارتدى أقمصة 3 أندية فقط، هي أتلتيكو لشبونة وسينترينسي وبيلينينسيس على الترتيب.

بدأ مسيرته التدريبية في الفريق الذي اعتزل في صفوفه في 1981، وبعد موسم واحد تولى تدريب أكاديميكا، وفي خلال موسم واحد أيضًا أصبح مدربًا لفريق سينترينسي الذي لعب له أيضًا.

تولى قيادة فريق فيلافرانكوينسي لمدة موسمين في الفترة بين 1984 و1986، ثم خاض تجربته الأولى في المنتخبات كمدرب مساعد لمنتخب البرتغال تحت 20 عامًا في الفترة بين 1988 و1991.

في 1993 أصبح مدرب منتخب البرتغال الأول، وبعد عام واحد عاد لمنتخب تحت 20 عامًا ومنه إلى المنتخب الأولمبي في 1995.

تعرف فينجادا على المنطقة العربية من خلال المنتخب السعودي، حيث قاده في 1996-1997، ثم انتقل لبنفيكا كمساعد لمدة موسم واحد ومنه إلى ماريتيمو الذي قضى فيه الفترة بين 1999 و2003.

تولى قيادة نادي الزمالك في جيله الذهبي في مطلع الألفية موسم 2003-2004، ومنه أصبح مدرب منتخب مصر الأولمبي في 2004، وبعد الفشل في التأهل لأولمبياد بكين عاد إلى نادي أكاديميكا لمدة موسم.

عاد من جديد للمنطقة العربية في 2007، وبعد أقل من عام تولى قيادة منتخب الأردن، وظل معه حتى 2009، وخلال هذه السنة قاد أكث من فريق هم بيرسبوليس الإيراني والأهلي المصري وفيتوريا البرتغالي، ثم أصبح مدربًا لنادي سيؤول في 2010.

رحل من جديد وانتقل إلى نادي داليان شيدي الصيني وقاده في موسم 2011-2012، وبعد عامين عاد للتدريب كمساعد مدرب منتخب إيران ومنه إلى مدرب المنتخب الأولمبي الإيراني.

وفي 2016، تولى قيادة نادي ماريتيمو، وبعد إقلته أكمل الموسم مع نادي نورث إيست يونايتد الهندي، ثم قاد منتخب ماليزيا في 2017 وسرعان ما أقيل، وبعد عامين تولى تدريب نادي كيرالا بلاسترز الهندي، وكانت آخر تجاربه التدريبية في نادي أريما الإندونيسي.

ما هي أرقام فينجادا مع الزمالك؟

تولى فينجادا تدريب الزمالك في الفترة بين يوليو 2003 ويوليو 2004، وخلال هذا الموسم خاض مع الفريق 27 مباراة، فاز في 21 وتعادل في 6 ولم يخسر أي مباراة.

الفريق المباريات الفوز التعادل الخسارة الزمالك 27 21 6 0

كم عدد بطولات فينجادا مع الزمالك؟

فاز فينجادا مع الزمالك بـ4 بطولات في نفس الموسم 2002-03، وهي الدوري المصري وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري السعودي ودوري أبطال العرب.

كانت هذه الحصيلة الأكبر لفينجادا في مسيرته مع الأندية والمنتخبات، فقد فاز بـ3 بطولاتٍ فقط أخرى وهي الدوري الكوري الجنوبي وكأس كوريا مع سيؤول في 2010، وكأس آسيا 1996 مع المنتخب السعودي.