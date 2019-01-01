الدوري الإيطالي - الدرجة الثانية

فينتورا: كنت مخطئاً بتدريب إيطاليا

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بطل إخفاق تصفيات كأس العالم 2018 يتحدث عما حدث خلال تقديمه في وظيفته الجديدة..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى جيامبييرو فينتورا المدرب السابق لمنتخب إيطاليا أن تولي تلك المهمة كان قراراً خاطئاً من جانبه.

وقال فينتورا خلال تقديمه الرسمي كمدرب لنادي ساليرنيتانا في الدرجة الثانية:"ربما كنت مخطئاً في قبول الوظيفة".

وأضاف:"لقد نسى الناس 33 عاماً من مسيرتي بسبب خسارتين فقط، والآن يمكنني أخذ تلك الخبرة معي إلى هنا وهذا ما سأفعله"..

 

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