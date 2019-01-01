فينالدوم عن الدوري الذهبي: لا نفكر به

الهولندي يشيد بعمل الريدز الجاد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول التفكير في مسألة "الدوري الذهبي" للبريميرليج، والذي حققه آرسنال بلا هزيمة.

وقال فينالدوم:"لا أحد يعرف ما الذي سيحدث. لقد كان لدينا بعض الحظ حتى الآن، ولكننا قمنا بالكثير من العمل الجاد أيضاً".

وأضاف:"لا نفكر في حقيقة أن آرسنال لم يخسر طوال ذاك الموسم، ولكننا نحاول أن نمنح كل ما لدينا في كل مباراة".

وكان الجانرز قد حققوا هذا الرقم القياسي في موسم 2003-2004، حيث توج الفريق بلقب البريميرليج بلا هزيمة.

يذكر أن ليفربول يصدر جدول الترتيب بلا هزيمة أيضاً حتى الآن، بـ8 انتصارات في أول 8 جولات.