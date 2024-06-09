فيليكس يخرج عن صمته "أريد الاستمرار مع برشلونة ولكن.."!

فيليكس يحسم جدل مستقبله مع برشلونة...

أنهى جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، والمعار إلى صفوف برشلونة، في الموسم المنقضي، الجدل المثار حول مستقبله مع الفريق الكتالوني، ومصيره في الموسم المقبل.

وتنتهي إعارة اللاعب البرتغالي، مع برشلونة، في نهاية شهر يونيو، ولم يحسم حتى الآن موقفه، في الموسم الجديد وسط الأنباء التي ربطته بالاستمرار مع البلوجرانا، بعد الأداء الذي قدمه هذا الموسم.

وقال فيليكس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لقد كان برشلونة، دائمًا نادي أحلامي، أريد البقاء ولكن الأمر لا يعتمد عليّ فقط، دعونا ننتظر ونرى ماذا سيحدث".

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وتابع: "كنت مع الفريق على سبيل الإعارة، ولكن كما قلت سابقًا أنا أحب برشلونة، ولكن الأمر يتوقف على عدة عوامل".

جدير بالذكر أن فيليكس، صاحب الـ 24 عامًا، شارك مع برشلونة، في 44 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل عشرة أهداف، وصنع ستة آخرين.