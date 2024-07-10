فيليكس زفاير في مرمى الانتقادات .. نجم إنجلترا السابق يسخر من حكم مواجهة هولندا بعد جزائية هاري كين!

الحكم الألماني زفاير يتلقى انتقادات لاذعة من إنجلترا

انتقد جيمي كاراجر نجم منتخب إنجلترا السابق، الحكم فيليكس زفاير بعدما قام باحتساب ركلة جزاء لمنتخب بلاده خلال مواجهة هولندا، حيث يرى أنها غير صحيحة!

وكان المنتخب الإنجليزي متأخرًا بهدف دون رد، قبل أن يتعادل هاري كين بركلة جزاء حصل عليها، بعدما عرقله دينزل دومفريس مدافع هولندا داخل منطقة الجزاء.

ونشر كاراجر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة كتب فيها: "لم تكن ركلة جزاء أبدًا"، على الرغم من أن منتخب بلاده هو من حصل عليها!

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ولاقت تغريدة نجم إنجلترا السابق تفاعلًا كبيرًا من جانب الجماهير، حيث انتقد البعض قرار الحكم، لأنهم يروا بأن المنتخب الإنجليزي لا يستحقها.

ومن المنتظر أن يتأهل الفائز من مواجهة إنجلترا ضد هولندا، لخوض مباراة نهائي يورو 2024 ضد منتخب إسبانيا، الذي تأهل على حساب فرنسا في نصف النهائي.