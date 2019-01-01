فيليبي أندرسون يدافع عن نيمار ويصفه بالجوكر

وسعيد بالانتقال لصفوف الهامرز

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى البرازيلي فيليبي أندرسون، سعادته بالانتقال لصفوف وست هام الإنجليزي في صيف 2018ـ مدافعًا عن زميله البرازيلي نيمار.

ولعب أندرسون لصفوف سانتوس البرازيلي مثل نيمار، كما ساهم في حصد منتخب بلاده لذهبية أولمبياد ريو 2016 لأول مرة في تاريخ بلاده.

وتحدث البرازيلي على مواطنه لهيئة الإذاعة البريطانية: "نيمار جوكر، أنه يجعل الناس دائمًا تضحك، أنه يحب الموسيقي، ودائمًا ما يقوم بما يحب ولم يتغِر".

وتابع: "إذا كنا في مكان ما، ولا يوجد ملعب، يشجعنا على لعب الكرة بطريقة تنس الطاولة، 2 أمام 2، أنه يحب الضغط والمزاح".

جوميز سجل 5⃣ أهداف في عام 2019، أكثر من #الاتحاد الذي سجل 4⃣ أهداف منذ بداية العام.🦁🦁 pic.twitter.com/zLamjLNli2 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 21, 2019

وخاض البرازيلي 177 مباراة في إيطاليا بقميص لاتسيو، قبل الانتقال لصفوف الهامرز مقابل 33.5 مليون جنيه استرليني كأغلى لاعب في تاريخ النادي.

وعن الانتقال للدوري الإنجليزي: "أفضّل الركض كثيرًا واستمتع به، أنه جزء من أسلوب لعبي، ولكن المساحات قليلة في إنجلترا، كل مباراة تكون قوية، ومن الصعب أن تلعب كل مباراة بأكملها، مازالت اتأقلم وأريد أن أصبح أقوى".

وواصل: "الدوري الإنجليزي من ضمن الأقوى في العالم، وأنا سعيد أنه سنحت لي فرصة اللعب به، في المشروع الخاص بالنادي".

ويلتقي وست هام غدًا ضمن مباريات الجولة 26، مع فولهام في افتتاح الجولة.