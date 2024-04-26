سيطر على الكرة الإسبانية لمدة 27 عامًا...

استعرض فيلم وثائقي حقبة صعبة عاشها منتخب إسبانيا للسيدات، تحت قيادة المدرب الوطني ناتشو كويريدا، والتي استمرت نحو 27 عامًا.

وعرضت قناة "RTVE"، الفيلم الوثائقي بعنوان "Selección F"، والذي يستعرض كل ما عاشته الأجيال المختلفة من لاعبات كرة القدم في المنتخب الإسباني، من رائدات كرة القدم النسائية إلى بطلات العالم الحاليات.

وركز الفيلم على حقبة ناتشو كويريدا، الذي قام بمضايقة اللاعبات خلال فترة وجوده الطويلة على مقاعد البدلاء، منذ 1988 وحتى 2015.

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وأشار الوثائقي إلى أن كويريدا حوَّل مسيرة بعض اللاعبات إلى جحيم، حيث تحدثت اللاعبة ناتاليا بابلوس والتي تدربت تحت قيادة كويريدا لمدة 9 سنوات، قائلة: "إذا لم يسير كل شيء بالطريقة التي يريدها في غرفة خلع الملابس، فدائمًا يكون هناك صراخ. لقد كان شخصًا مستبدًا يقلل من احترام اللاعبة لذاتها، وبالتالي أدائها".

واتهم كويريدا لسنوات عديدة بالسخرية من اللياقة البدنية للاعباته، حيث قالت اللاعبة مار بريتو، التي لعبت تحت قيادته بين عامي 1985 و1999، إنه كان دائمًا يسخر منها بعبارة: "بهذه الطريقة لا يمكنك الانضمام إلى المنتخب الوطني، أيتها المرأة البدينة يجب أن تنقصي من وزنك. لا يمكنك حتى الركض".

وأوضحت أن كويريدا كان لديه نفوذ قوي لدى الاتحاد الإسباني، حيث "أدار كرة القدم للسيدات في البلاد. إذا وقفت ضده لن تنضم للمنتخب أبدًا".