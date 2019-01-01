فيلانويفا: أريد البقاء في الاتحاد وتين كات يعمل بجهد كبير

اللاعب التشيلي يوجه رسالة مهمة لجماهير الاتحاد.

أكد التشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعب فريق نادي اتحاد جدة السعودي، على أن الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للفريق، يقدم أداء رائع منذ توليه مهة تدريب العميد.

هينك تين كات تولى مهمة تدريب الاتحاد، خلفًا للمدرب التشيلي لويس سييرا، الذي تمت إقالته الشهر الماضي، بسبب سوء النتائج.

فيلانويفا قال خلال تصريحات تليفزيونية: "نعمل بشكل جيد مع تين كات، وحققنا الفوز في 3 مباريات، فهو يعمل بجهد كبير معنا، ونتمنى الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية.

اللاعب التشيلي تابع: "أتدرب بكل جهد، وإذا احتاجني المدرب ألعب أي وقت، سواء دقائق معدودة أو المباراة كاملة، أنا جاهز وسأعطي مجهودي بنسبة 100%".

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واختتم فيلانويفا تصريحاته قائلًا: "أريد الاستمرار مع الاتحاد، لأنني قضيت فترة جميلة مع الفريق، وسأجتهد للبقاء هنا، وأنا ممتن للجماهير، وأشعر بكل الحب في كل مباراة، وأشكرهم بشدة".

الاتحاد يحتل المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، حيث سيواجه الفيصلي غدٍ السبت، بالجولة 11 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاد تين كات فريق الاتحاد للفوز على الرياض والصفا بكأس خادم الحرمين الشريفين، والانتصار على الاتفاق بالدوري.