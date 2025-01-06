تصريحات قوية من المرشح السابق..

أكد فيكتور فونت المرشح السابق لرئاسة برشلونة، أنه "تلقى عشرات الرسائل لتفعيل اقتراح حجب الثقة من جوان لابورتا رئيس النادي".

وقال فونت في تصريح لـ"راديو كتالونيا": "نخشى أن تكون صفقة مقاعد كبار الشخصيات (التي أعادت برشلونة إلى قاعدة 1:1 الخاصة باللعب المالي النظيف) بمثابة عملية احتيال أخرى مثل Barça Vision (رؤية برشلونة)".

وأضاف: "أنصح لابورتا بأن يسمح لأجيال جديدة لديها القدرة على تحديث النادي وتغيير الحوكمة وجعل جميع الأعضاء فخورين مرة أخرى بانتمائهم لبرشلونة، بأن يصبح ذلك حقيقة في أقرب وقت ممكن".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفيما يتعلق باقتراح حجب الثقة، علق: "نحتاج جمع 15 ألف توقيع من النادي، حيث يتعين على الأعضاء تقديم جميع بياناتهم الشخصية وتدبيس بطاقة الهوية على كلا الجانبين، وهذا أمر صعب".

وختم: "آمل أن ينتهي نظام 2023، لا يتم شرح كل شيء لنا بالشفافية اللازمة، وإذا لم يكن ذلك من الرئيس، فليكن من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، الذين من المؤكد أنهم سيتأثرون بالوضع، لعدم القدرة على تسجيل الصفقة الوحيدة التي أبرمه النادي (أولمو)، وهذا غير مقبول".