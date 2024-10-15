"كاذب ويبيع الوهم لنا" .. المرشح السابق لرئاسة برشلونة يهاجم لابورتا ويحرض للتمرد عليه

فونت يفجر مفاجأة عن بيع الاستوديوهات

دعا فيكتور فونت، المرشح السابق لرئاسة برشلونة، أعضاء النادي برفض اعتماد ميزانية برشلونة، خلال الجمعية العمومية التي تقام السبت المقبل، عن بُعد.

وقال فونت في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت": " الحسابات والأرقام التي صاغها جوان لابورتا رئيس برشلونة الحالي تتناول أرقامًا وهمية. الحسابات يجب أن تعكس الواقع".

وأضاف: "إنهم يخدعوننا ويبيعون لنا الكذب، قمنا ببيع ستوديوهات برشلونة، العملية الوهمية الأكثر إثارة في تاريخ كرة القدم، قالوا في العام الماضي إن لدينا أرباحًا بقيمة 300 مليون يورو، لكنها كانت كاذبة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع فونت: "بعد التحليل التفصيلي للحسابات، ما زلنا نرى نفس الأخطاء في ولاية بارتوميو الأخيرة، كذب ثم كذب وبيع أوهام. يضحكون على ميراث بارتوميو لكن الحقيقة انهم على نفس المسار، يقومون بزيادة الرواتب فقط".

وأردف: "يزعمون دائمًا أن النادي في حالة تعافي. ما حدث هو أن التحسن الوحيد الذي حدث للتغلب على هذا الوضع المالي السلبي للغاية، كان عملية وهمية مع ستوديوهات برشلونة".

وأوضح: "إما أن نغير هذه الطريقة في إدارة النادي وإلا فلن ننجح. يجب أن نكون قادرين على تحقيق الأرباح لذلك سيكون لدينا هامش رواتب إيجابي وسنكون قادرين على التوقيع مع إرلينج هالاند".

وختم: "لو كُنت عضوًا، لن أصوت يوم السبت ولكن ليس ضد لابورتا، بل للمطالبة بأن تعكس الحسابات الواقع، الجمعية العمومية تقام عن بُعد، لكن يجب علينا أن نضمن أن الأصوات سيتم تدقيقها إلكترونيًا".